Crotone – Il convegno “Prevenzione sismica-diamoci una scossa”

Si svolgerà giovedì 27 settembre, alle ore 14:30, presso la Sala Raimondi di Crotone il convegno dal titolo “PREVENZIONE SISMICA – DIAMOCI UNA SCOSSA”, organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Crotone.

L’evento è organizzato come anticipazione della 1^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica che si svolgerà contemporaneamente in tutto il Paese il 30 settembre prossimo. Nel corso del convegno, al quale parteciperanno illustri relatori di rilievo nazionale, si offrirà una panoramica del programma “DIAMOCI UNA SCOSSA” e delle attività previste per la tutela e la sicurezza dei cittadini e delle loro abitazioni.Si parlerà altresì di “sisma bonus”, e del mese della prevenzione sismica che si svolgerà a novembre 2018.