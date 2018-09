Crotone, il 16 settembre il laboratorio teatrale “Paesaggi interiori”

Condividi

Domenica 16 Settembre, c/o l’agriturismo “Il Giriatello” (via delle magnolie, Crotone), si terrà il laboratorio teatrale “Paesaggi interiori”, condotto da Andrea Giuda e Rosaria Macrì (Compagnia teatrale “Scenari d’Aprile”).

Una giornata intensa (dalle 9 alle 19), in cui sperimentare vari esercizi e tecniche teatrali, alla scoperta di nuove possibilità espressive, immersi in un meraviglioso paesaggio naturale.

La giornata di laboratorio porterà alla costruzione di una performance aperta al pubblico, cui seguirà un aperitivo con deliziosi prodotti a km0.

Un’ occasione sia per chi ha già avuto esperienze teatrali, sia per chi vi si approccia per la prima volta. Iscrizioni entro il 13 settembre.