Crotone – Disservizi idrici martedì e mercoledì

Il Corap comunica che deve procedere alla riparazione di una consistente perdita riscontrata sulla condotta di adduzione principale dell’acqua grezza del diametro di 1.800 mm in località Suvereto del comune di Crotone.

Le attività prevedono l’arresto della fornitura di acqua dal partitore ubicato in località praticello del comune di Rocca di Neto.

L’interruzione della fornitura dell’acqua avverrà alle ore 16.00 di martedì 11 settembre 2018 di concerto tra il Corap e il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese.

L’inizio dei lavori è programmato per le ore 7.00 del giorno 12 settembre 2018, il termine è previsto, salvo complicazioni nella stessa giornata.

La riattivazione della fornitura idrica è prevista nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 settembre 2018