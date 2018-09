Crotone – Corrado (M5S) entra a far parte della Commissione Antimafia

Condividi

“È per me un grande orgoglio essere entrata a far parte della Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere. Ringrazio, in primis, i colleghi parlamentari che, riponendo in me la loro fiducia, mi hanno consentito di ricoprire questo incarico prestigioso e di grande responsabilità» – scrive la senatrice Corrado.

Diversi i compiti da assolvere per la Commissione, tra cui spiccano: indagare sul rapporto mafia-politica negli organi amministrativi; accertare le infiltrazioni nel sistema degli appalti e delle opere pubbliche e potenziarne le modalità di difesa; verificare l’impatto negativo delle mafie sul sistema produttivo e l’adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo. La Commissione svolge, per quanto elencato, indagini ed esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

“Ci sarà molto da lavorare – ha concluso la senatrice Corrado – sia in ambito nazionale che locale, riguardo cui le ultime inchieste condotte dalla Dda di Catanzaro e dal Procuratore Nicola Gratteri hanno evidenziato come nel crotonese le associazioni mafiose siano permeate in tutta l’area e a diversi livelli.”