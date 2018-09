Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 28 settembre

Condividi

A norma del Regolamento sul Funzionamento degli Organi di Governo, su richiesta del Sindaco e previa Conferenza dei Capigruppo mi pregio di convocare il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria – seduta pubblica, che avrà luogo venerdì 28 settembre 2018 alle ore 18.00 nella Sala Consiliare e, ove occorra, in 2^ convocazione per il giorno sabato 29 settembre 2018 alle ore 18.00 stessa sede per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Approvazione Bilancio Consolidato esercizio finanziario 2017 gruppo “Comune di Crotone”;

2) Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 250 del 18-09-2018, relativa a variazioni di bilancio;

3) Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Rettifica capitolati d’oneri;

4) Presa d’atto adeguamento commissioni consiliari permanenti ;

5) Atto di indirizzo per l’incentivazione del sistema del “vuoto a rendere” dei contenitori in vetro/plastica/alluminio.