Crotone – CIRÒ A FIERA AGRICOLTURA ALTOMONTE

Condividi

L’impegno portato avanti in questi anni è stato quello di contribuire a scrivere con le aziende vitivinicole del territorio quella che per SLOW FOOD, della quale abbiamo condiviso da subito metodo e contenuti, viene chiamata etichetta narrante: non una semplice certificazione della qualità, un elenco di ingredienti o la mera descrizione di un procedimento meccanico, ma la cifra culturale di tutto ciò che ruota intorno alla terra.

Il paesaggio delle distese di vigneti che si confondono all’orizzonte con la linea del mare, la Storia con la S maiuscola scritta da concittadini illustri che proiettano CIRÒ e la CALABRIA, nel mondo, i marcatori identitari distintivi, il terroir, le esperienze, le suggestioni che si respirano nei vicoli dei borghi e le emozioni offerte dalle produzioni autentiche che si tramandano di generazione in generazione. Generazioni che resistono.

È quanto dichiara il Sindaco Francesco PALETTA esprimendo apprezzamento e condividendo messaggio, incoraggiamento e stimoli per i sindaci alla guida dei piccoli borghi contenuti nel discorso di Carlo PETRINI, Fondatore di SLOW FOOD, pronunciato oggi (giovedì 20) in occasione dell’inaugurazione di TERRA MADRE, il SALONE DEL GUSTO di TORINO. – È una triste fotografia quella descritta – sottolinea – ma allo stesso tempo un’incitazione a trovare la strada affinché i centri storici tornino ad essere, così come succede a CIRÒ, protagonisti di uno sviluppo durevole e sostenibile dei territori.

Il Sindaco PALETTA SABATO 22 SETTEMBRE, interverrà nel corso dell’incontro sul tema LA SFIDA ECONOMICA E POLITICA DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE, confronto promosso dall’associazione europea OTTO TORRI sullo JONIO nell’ambito della 1a FIERA DELL’AGRICOLTURA, dell’ALIMENTAZIONE e dei PRODOTTI CALABRESI, la tre giorni promossa dalla FNA – Federazione Nazionale Agricoltura, in programma da VENERDÌ 21 a DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018, all’interno dei CAPANNONI ACETO TRASPORTI in contrada PANTALEO, ad ALTOMONTE.

La CITTÀ DEL VINO E DEL CALENDARIO sarà protagonista con un proprio stand nel VILLAGGIO DELLE IDENTITÀ E DELLE ECCELLENZE della grande rete di produttori del Convivium POLLINO SIBARITIDE ARBERIA.

All’incontro, coordinati dal direttore di Otto Torri sullo Jonio Lenin MONTESANTO interverranno, insieme al Primo Cittadino PALETTA, i Sindaci di COTRONEI Nicola BELCASTRO e CARIATI Filomena GRECO, Luigi PUCCIANO iniziatore di TERRE LENTE, azienda di promozione delle eccellenze calabresi con sede ad AMSTERDAM, l’amministratore delegato della Fabbrica di Liquirizia AMARELLI Fortunato AMARELLI, il segretario della Condotta Cesare ANSELMI, Laura MONGIELLO, Presidente dei Tecnologi alimentari di BASILICATA e CALABRIA, Vincenzo BRUNETTI dell’azienda LA SULLA di Paludi, il Segretario regionale FNA CALABRIA Mario SMURRA, Giovanni SOLE, docente di Storia delle Tradizioni Popolari all’UNICAL e Mimmo LIONE, Amministratore Unico di TERME SIBARITE.