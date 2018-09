Crotone, “Centro Storico in Jazz” arriva in piazza Villaroja

Prosegue la rassegna culturale “Centro Storico in Jazz”, promossa dall’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Crotone con la direzione artistica dell’Associazione Festival dell’Aurora e E20 Music Management.

Dopo piazza Niva Vecchia e quella Albani, il percorso di riscoperta dei luoghi più affascinanti del centro storico cittadino farà tappa il 20 settembre alle 20:30 in piazza Villaroja – luogo tra i più carichi di storia dell’intera città – con il concerto di due artisti di rilievo del panorama jazz. Si tratta dell’apprezzatissimo duo Velia Ricciardi (voce) e Massimo Garritano (chitarra) con un repertorio che spazia da Bill Evans e Michael Jackson, passando per Miles Davis, Stevie Wonder, Monk e George Benson; una rilettura di grandi classici internazionali riletti in chiave jazz.

Artisti poliedrici e raffinati, i due si incontrano tra i banchi del Conservatorio, dando vita ad un progetto musicale dal repertorio variegato e appassionante, in grado di avvicinare al jazz gli ascoltatori di ogni “palato” grazie alla passione che li accomuna verso l’improvvisazione.

Velia Ricciardi nasce come contante lirica, per poi dedicarsi al Pop e al Soul prima di approdare al Jazz. Ha perfezionato gli studi in Inghilterra e negli Stati Uniti, privilegiando l’improvvisazione; ha all’attivo numerosi concerti in Italia, Stati Uniti, Canada, Stati Arabi e vanta importanti e stabili collaborazioni con importanti artisti del panorama Jazz internazionale. Oggi è anche docente di canto jazz al Conservatorio di Cosenza, e di canto jazz e pop al Conservatorio di Barcellona. Considerato uno dei chitarristi più innovativi della scena musicale italiana, Massimo Garritano è musicista poliedrico che spazia dalla musica jazz all’etnico passando per il soul; vanta collaborazioni artistiche con Jan Gunnar Hoff, Agricantus, Mark Bernstein, e molti altri. E’ anche docente di Chitarra Jazz, Armonia e Musica d’ Insieme al conservatorio di Cosenza.

A fare da cornice al concerto piazza Villaroja appunto, che nel suo ventre, sotto pochi centimetri di pavimentazione custodisce i resti di un’antica chiesa paleocristiana. Secondo le indagini archeologiche svolte e le fonti storiche si tratterebbe dell’antichissima chiesa di San Giorgio, attiva almeno fino al XVI secolo e situata tra la chiesa di Santa Chiara e quella dell’Immacolata.

“Abbiamo abbracciato con entusiasmo il progetto di valorizzazione del centro storico promosso dall’assessore alle Attività Produttive Sabrina Gentile – spiega Luca Campana per E20 Music Management –

e portare la musica in un luogo così magico e ricco di storia ci riempie di sincera emozione”.