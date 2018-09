Crotone – Avvicinare le persone con disabilità alla vela e al mare

Condividi

Prosegue l’impegno dello Yachting Kroton Club per abbattere le barriere fisiche ed ideologiche attraverso l’amore per il mare e così dopo lo Spirito di Stella sosta crotonese dal 15 al 17 settembre per “Cadamà.”

Lunga 22 mt fuori tutto e larga 5,10 pesca 2,30 , con una stazza di 48 tonnellate, è’ un meraviglioso Ketch in legno (mogano per l’opera viva, iroko per l’opera morta e teak per la coperta) dalle linee filanti, estremamente confortevole e spazioso pur mantenendo la sua eleganza, perfetto per i progetti di accessibilità e scuola di vela d’altura.

Per Andrea Brigatti è stato amore a prima vista e così ancora una volta la passione per il mare ha prevalso su tutto, sulla disabilità e sui limiti che spesso sono gli altri a vedere.

Andrea, classe 1967, cresciuto viaggiando ed assaporando l’odore del mare, non ha consentito all’incidente che nel 2003 lo ha costretto, come lui stesso dice, su quattro ruote, di privarlo di quell’odore, di quella libertà che andare per mare ti da’.

L’iniziale bisogno personale si è trasformato ben presto nell’esigenza di poter condividere l’avventura con altre persone che si sentissero in qualche modo prigioniere della loro seggiola o semplicemente dell’organizzazione che circonda la vita su di essa e così si è fatta spazio l’idea di una scuola di vela, una scuola di vita, per chi ha una disabilità.

Nasce così il progetto “ Cadamà” che vuole permettere in modo particolare alle persone con paraplegia ed a tutte le persone con disabilità più in generale di potersi impegnare nella navigazione a vela, ponendosi alle manovre e/o al timone, anche per crociere di più giorni, grazie ad una barca a vela accessibile .

Il progetto delle modifiche per rendere la barca accessibile è stato elaborato e portato avanti giorno dopo giorno con la vita di bordo ed è in continua evoluzione.

“L’incontro – spiega Andrea Brigatti – con Marco Rossato a cui oggi sono legato da profonda amicizia, stima e un’enorme simpatia prima ancora che una comunione di intenti ed idee mi ha portato a far parte dei Timonieri Sbandati, associazione sportiva dilettantistica che nel progetto Sail for All riunisce tutti i nostri sforzi per avvicinare le persone con disabilità alla vela e al nostro bellissimo mare sicuri che siano una situazione ideale per tornare ad abbracciare la vita.

Cadamà oggi è sulla rotta per Trieste per prender parte con i Timonieri Sbandati alle regate di Ottobre ed alla Barcolana, convinti che partecipare con il nostro equipaggio misto di carrozzati e normodotati sia la miglior dimostrazione di cosa la vera integrazione unita alla determinazione, al sorriso ed alla disponibilità possano fare. Integrazione, disponibilità e determinazione che sono prerogativa non solo dei Timonieri Sbandati ma di tutti coloro che ci accolgono nelle tappe lungo la nostra rotta, che ci supportano nei nostri sforzi e che speriamo di condividere con altri “compari di ruota” che vorranno salire a bordo per un tratto della rotta o semplicemente per una visita nelle varie tappe o durante la permanenza a Trieste dove Cadamà, oltre alle regate effettuerà delle uscite giornaliere e sarà disponibile per chi vorrà assaporare la gioia del mare senza sentirsi prigioniero della seggiola a rotelle.”

Alla conferenza stampa in programma per lunedì 17 settembre alle ore 10 presso lo Yachting Kroton Club saranno presenti oltre ad Andrea Brigatti e al presidente dello YKC Domenico Mazza, il sindaco di Crotone Ugo Pugliese, il presidente della Camera di Commercio di Crotone Alfio Pugliese, l’assessore comunale alle Politiche Sociali Alessia Romano e un rappresentante della Capitaneria di Porto.