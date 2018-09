Crosia (CS) – Nuovo anno scolastico, gli auguri dell’Esecutivo Russo

Condividi

Il prossimo lunedì 17 settembre comincia il nuovo anno scolastico. Gli studenti ripartono con nuove e impegnative sfide formative. Tante emozioni sicuramente per i più piccoli che varcano la soglia della scuola per la prima volta, ma anche per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado che affrontano una fase cruciale della loro formazione e per i giovani che negli Istituti di secondo grado cominciano a vedere delinearsi il proprio futuro. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale targata Russo, dopo sopralluoghi ed interventi di manutenzione in tutte le scuole cittadine, rivolge un messaggio augurale a tutti gli studenti e al personale scolastico.

Il Primo Cittadino Antonio Russo e l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Graziella Guido hanno inoltrato una missiva indirizzata agli studenti, ai Dirigenti ed a tutto il personale operante negli istituti cittadini in vista dell’anno scolastico 2018/2019.

Una nuova avventura formativa – scrivono gli Amministratori – vi vedrà protagonisti del percorso di emancipazione e crescita della nostra cittadina. La Scuola è il luogo dell’apprendimento e dell’esperienza, dove si impara e si cresce, dove si condivide e, soprattutto, dove si costruisce il Futuro. La Scuola è la culla delle vostre, e delle nostre aspirazioni. Lo studio vi rende liberi, e vi apre le strade dell’avvenire affinché quello che desiderate divenga realtà concreta e bellissima. Ma perché questo accada è necessario il sacrificio quotidiano, lo studio sistematico, la ricerca e l’approfondimento. L’impegno e la dedizione – si legge ancora – siano la vostra guida costante, nel cammino che vi porterà a riconoscervi più grandi e migliori, anche quando le mura dei vostri istituti scolastici saranno lontane. Con questa consapevolezza, e supportati dallo spirito che ne scaturisce, ci apprestiamo a consegnare a tutta la comunità scolastica crosiota gli auguri dell’intero Consiglio comunale, e della cittadina che guarda al vostro lavoro collettivo con fiducia e speranza. Ai Dirigenti, agli Insegnanti e ai collaboratori scolastici, l’augurio di saper guidare con serietà e saggezza le nuove generazioni, non limitandosi all’insegnamento, ma educando e accompagnando nella crescita, trasmettendo quei valori fondamentali di rispetto e solidarietà, alla base di una società civile. Noi, come Esecutivo continueremo ad essere presenti, con interventi di miglioramento alle strutture scolastiche, garantendo i servizi essenziali e collaborando alle numerose iniziative educative messe in campo da Dirigenti e insegnanti. Con questi pensieri – si legge in conclusione nella lettera – vi consegniamo l’augurio di buon lavoro, appassionato, impegnato e cooperativo. Affinché questo nuovo anno scolastico sia l’ennesimo mattone del nostro edificio sociale e culturale lanciato verso il progresso.