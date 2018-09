Crosia (Cs) – Greco selezionato tra i 40 Amministratori più giovani d’Italia

Condividi

L’assessore Greco è stato selezionato tra i 40 Amministratori più giovani d’Italia e nei giorni scorsi ha partecipato al corso di formazione promosso dalla Scuola Anci sul public speaking e sull’importanza della comunicazione efficace.

Su circa 8mila richieste di partecipazione inviate, solo in quaranta, grazie al proprio curriculum, sono riusciti a partecipare alle lezioni del docente Alberto Castelvecchi, linguista e filologo di formazione e fondatore dell’omonima Casa editrice.

Un’esperienza formativa davvero importante – dichiara l’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco – alla quale sono felice di aver partecipato. Sia per le preziose nozioni che abbiamo avuto modo di apprendere da un docente del calibro di Castelvecchi, sia per l’opportunità di conoscere gli altri amministratori provenienti dalle più disparate realtà italiane. Una doppia opportunità di crescita e confronto, dunque per la quale ringrazio gli organizzatori dell’evento. Queste – conclude Greco – sono iniziative davvero utili alla formazione e alla crescita delle capacità amministrative della classe politica.

Una tre giorni che si è svolta a Pizzo (dal 13 al 15 Settembre), alla quale hanno partecipato anche il Segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, e il vice presidente Anci Roberto Pella, nonché il Sindaco di Pizzo e Coordinatore nazionale di Anci Giovani, Gianluca Callipo. Il Corso, rivolto agli Amministratori under 36, ha avuto luogo con l’obiettivo di apprendere e migliorare le tecniche di linguaggio in pubblico, con sessioni tematiche dedicate alle diverse tecniche di memorizzazione del discorso, all’impostazione del rapporto con l’interlocutore, alla “leadership conversazionale” e alla comunicazione con i media. Spazio anche alle esercitazioni pratiche, con la simulazione di dibattito pubblico e conferenze stampa.