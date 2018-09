Crosia (Cs) – Altra ragazza traentina a Miss Italia

Condividi

Anche quest’anno una giovane traentina concorrerà con la fascia di Miss Miluna Calabria alle finali nazionali di Miss Italia, che si svolgeranno il prossimo 17 Settembre a Milano.

Si tratta di Naomi Rizzo. Alla splendida ventiduenne e alla sua famiglia giungono gli auguri e i complimenti dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza che, insieme al territorio, sosterrà unanimemente la sua candidatura. Lunedì 17, infatti, presso il Palateatro comunale, sarà proiettato l’evento che andrà in onda in prima serata su La7.

Dopo Bina Forciniti, finalista nel 2015, un’altra concittadina rappresenterà la Calabria a livello nazionale.

L’intera comunità – dichiara il Sindaco Antonio Russo – e il territorio della Valle del Trionto gioiscono con Naomi e con la sua famiglia per questo risultato che ci rende orgogliosi e che certamente ci vedrà tutti protagonisti e attivi nel sostenere la sua partecipazione. Consapevoli che rappresenterà la nostra terra al meglio, con la solarità e l’energia che contraddistinguono i nostri giovani. Noi tutti non possiamo che augurarle di conquistare l’ambito titolo di Miss Italia, ma soprattutto di raggiungere sempre obiettivi e traguardi professionali importanti e soddisfazioni personali.

Naomi Rizzo ha 22 anni, vive a Mirto Crosia con la sua famiglia e studia Scienze della nutrizione all’Università della Calabria ed è diplomata in danza classica e moderna. È diventata Miss Miluna Calabria 2018 nella tappa regionale di Serra San Bruno (Vibo Valentia). Ha già una carriera come fotomodella e influencer su Instagram. Il suo sogno è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo.