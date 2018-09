Cotronei (Kr) – Sempre più ritiri sportivi

Condividi

Parlare di turismi al plurale sta diventando sempre di più frequente ed obbligatorio per aggiornare e rilanciare con maggiore efficacia sia le strategie aziendali che le stesse politiche pubbliche a tutti i livelli, dallo Stato centrale agli enti locali.

Uno sforzo concettuale e di metodo che prende anzi tutto atto di quello che è considerato ormai il fallimento conclamato del turismo esclusivamente stagionale. In questa sfida, che è anzi tutto culturale e politica prima ancora che economica e sociale COTRONEI può e deve puntare con nuova consapevolezza su tutte le leve di diverso sviluppo turistico di cui può già vantare la Città dell’Idroelettrico: dal turismo della salute 365 giorni l’anno a quello strettamente invernale, da quello lacustre e quello dell’olio, da quello didattico a quello montano in generale. Fino, non ultimo, a quello sportivo sul quale negli ultimi tempi si stanno registrando sinergie e prospettive importanti.

È quanto dichiara il Sindaco Nicola BELCASTRO esprimendo soddisfazione per la scelta che sempre più numerose società calcistiche calabresi e del Sud Italia di ogni livello stanno facendo di portare in ritiro i propri calciatori nelle diverse strutture ricettive e sportive del territorio di COTRONEI.

Con un indotto complessivo – scandisce il Primo Cittadino – che in questi primi giorni di settembre, tra ritiri ed eventi sportivi, ha fatto registrare circa 500 persone coinvolte tra squadre e genitori che hanno animato i nostri campi di calcio godendo del nostro paesaggio montano di fine estate.

SILA INTERNATIONAL TOURNAMENT, categoria esordienti. – Villaggio PALUMBO e Villaggio BAFFA hanno ospitato la prima riuscita edizione.

CHARGERS OF FLORIDA, ATALANTA, LAZIO, PALERMO e CROTONE sono state le società professioniste partecipanti.

SILA REGIA, promotore dell’evento, ACITREZZA, GIOVENTÙ NETINA (Noto), CALCIO LAMEZIA, SCUOLA CALCIO TAVERNA, F. MICCOLI, VIRTUS AVOLA, AQUILE CZ, e PANTERE NERE CZ quelle dilettanti.

La competizione sportiva ha visto classificarsi l’ATALANTA al primo posto, seguita da LAZIO, CROTONE e CHARGERS.

RITIRI – Il CORIGLIANO CALCIO è stato ospite per 21 giorni, il PALERMO per 10, il CROTONE (serie B) ha scelto di fare anche attività sportiva nello stadio BAFFA. Le squadre primavera ed allievi sono state ospitate nelle strutture ricettive del Villaggio PALUMBO, nella Sila crotonese.