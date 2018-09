Cosenza:al Museo dei Brettii e degli Enotri Autunno Musicale inizia il 22 settembre

Condividi

Diciannove concerti scandiscono l’autunno a Cosenza. Sono quelli organizzati dall’associazione The Brass Collection (in collaborazione con ‘Gli Amici della Musica’ di Mendicino) che, ispirandosi alla stagione di mezzo, li racchiude da quasi un ventennio nell’evento ‘Autunno Musicale’.Dal 22 settembre al 22 dicembre, l’appuntamento con la concertistica internazionale è ancora una volta nelle sale del Museo dei Brettii e degli Enotri dove ci si ritrova per tradizione il sabato pomeriggio, con qualche incursione domenicale.

La stagione sarà presentata giovedì 13 settembre, presso il Museo, alle ore 16. Parteciperanno il Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Jole Santelli; il Direttore del Museo dei Brettii e degli Enotri, Marilena Cerzoso; il direttore artistico di “Autunno Musicale”, Luigi Santo.