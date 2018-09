Cosenza – Taglio del nastro della mostra-concorso “Geni Comuni”

Condividi

Taglio del nastro della mostra-concorso Geni Comuni. Progetto ideato da LLP EVENTI di Luigi Le Piane a cura di Roberto Sottile e Mariateresa Buccieri. Esordio della 53° edizione del Settembre Rendese. A ideare la manifestazione, l’amministrazione comunale di Rende. Cofinanziato dalla Regione Calabria con” Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali per la qualificazione ed il rafforzamento dell’offerta culturale presente in Calabria – Annualità 2017”. Cartellone curato dal direttore artistico Marco Verteramo.

Dall’8 al 29 Settembre Geni Comuni ospiterà, nelle sale del Museo del Presente, le opere di ben 50 artisti giunti da tutta Italia, dall’estero e con una particolare attenzione ai talenti del territorio. Pittura, scultura e fotografia. Un allestimento articolato in quattro sezioni a cura del personale del Museo del Presente. L’Area Black, dunque, sarà dedicata a Carlo Rambaldi il maestro degli effetti speciali, evento-special guest dell’edizione 2018.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Rambaldi, Geni comuni ospiterà una delle tre statuette dell’Oscar conquistate da Rambaldi e il modello originale di ET, l’extraterrestre del celebre film firmato da Steven Spielberg. La collettiva si potrà visitare fino al 29 Settembre 2018, negli spazi dell Museo del Presente, in piazza R. Kennedy Rende Cs dal martedì al sabato escluso lunedì e festivi, dalle ore 9 alle ore 13, e dalle ore 16 alle ore 20, Ingresso Libero.

Domenica 9 settembre, alle ore 21, torna Arcavacata September Festival il concorso canoro giunto alla quinta edizione a cura dell’associaizone culturale l’Aquilone. Nel campetto della Chiesa di Arcavacata, si svolgerà la gara tra più di venti concorrenti. A condurre l’attrice Larissa Volpentesta e Davide Gialdino. Ospiti della serata: il campione di tuffi Giovanni Tocci, l’interprete Emma Paternostro e la crew Zabatta Staila.