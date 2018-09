Cosenza – Sos per ospedale di Rogliano

Condividi

Giungono notizie preoccupanti dall’Ospedale di Rogliano!!!

Il reparto di chirurgia è oramai operativo un solo giorno a settimana ed esclusivamente per un numero ridottissimo di interventi!

Chiariscano la situazione i vertici dell’AO che fino a qualche mese fa (Marzo) avevano, al contrario, presentato un progetto di rilancio della struttura!!

Si muova il primo cittadino di Rogliano e chieda lumi in merito!

Noi di “Un’Altra Rogliano” saremo a fianco dell’amministrazione in questa battaglia sulla salute dei cittadini.

LA SALUTE NON HA COLORI POLITICI!

Rinnoveremo immediatamente la richiesta di un Consiglio Comunale Straordinario aperto al pubblico perché i cittadini possano sentire direttamente dai dirigenti dell’Azienda Ospedaliera i reali progetti per il nostro ospedale!!

Un’Altra Rogliano