Cosenza, Sergio Mazzuca presenta il robot Pepper

Giovedì 27 settembre, alle ore 18,30, nella sala convegni di Villa Rendano a Cosenza, l’imprenditore Sergio Mazzuca presenterà alla stampa Pepper: il robot umanoide. Pepper è la new entry dell’azienda Scintille Montesanto. Il robot, creato dall’azienda francese Aldebaran e sviluppato da SoftBank Robotics, è in grado di interagire con gli umani, capace di percepire lo stato d’animo delle persone e di adeguarsi alle necessità degli interlocutori. Pepper avrà il compito di accogliere i clienti e guidarli negli spazi della gioielleria, intrattenendoli in modo originale e creativo. ‹‹Il nostro obiettivo è la completa digitalizzazione dei processi lavorativi – afferma Sergio Mazzuca – con un percorso di trasformazione e innovazione tecnologica. Non rinunceremo mai al capitale umano, ma di certo è nostro intento investire nelle nuove tecnologie e in prodotti moderni e particolari, proprio come Pepper, che va a potenziare l’attività commerciale, di promozione e comunicazione, amplificando la customer experience››. Alla presentazione di Pepper, seguirà l’incontro dal titolo “Emozioni e interazione nei processi di vendita supportati da intelligenza artificiale e robotica”, relazionerà la docente di psicologia cognitiva Eleonora Bilotta. La rivoluzione tecnologica apre nuovi scenari di opportunità per le imprese, sia in termini di innovazione, sia di qualificazione delle risorse umane e della produzione, proiettandole in dinamiche produttive e distributive sempre più caratterizzate dall’informatica e dalla robotica. In tal senso, l’azienda Scintille Montesanto è attenta alle opportunità di crescita fornite dalle nuove tecnologie e investe per offrire servizi sempre più eccellenti ai propri clienti.