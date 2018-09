Cosenza – Sabato l’intitolazione di “piazza Demetrio Crea”

Condividi

Si svolgerà sabato 29 settembre alle 12 una cerimonia presso il parco situato all’angolo tra via Mortati e via Falvo (nei pressi del tribunale) per l’intitolazione di questo luogo a piazza Demetrio Crea.

Demetrio Crea, da tutti conosciuto come Mimmo, visse praticamente tutta la sua esistenza a Cosenza al servizio di una fervida passione politica.

Nato nel 1925 a Reggio Calabria, si spense serenamente a Roma nel 2015.

Il suo esempio di socialista, instancabile lavoratore e ammirevole padre di famiglia viene oggi riconosciuto pubblicamente nella città che lo adottò a 4 anni, con l’intitolazione a suo nome di uno spazio libero aperto frequentato da famiglie e bambini.

Alla cerimonia (che segue la delibera di Giunta comunale sulla toponomastica del 28 novembre 2017) insieme al sindaco Mario Occhiuto parteciperà, fra gli altri cari del compianto Crea, il figlio Filippo, un’eccellenza della cardiologia nel mondo, all’epoca il più giovane dei medici che assistettero Papa Wojtila e già insignito a palazzo dei Bruzi (2015) con un encomio al merito da parte della Commissione consiliare Cultura.