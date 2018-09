Cosenza – Riunione in prefettura per sottoscrizione atti su viabilità stradale

Condividi

Due Protocolli, uno per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata relativamente ai lavori per la realizzazione del sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza-Rende e Università della Calabria l’altro per i lavori di realizzazione del collegamento IV lotto II stralcio strada Mirto Crosia- Longobucco” – saranno sottoscritti dalla Prefettura di Cosenza.

A redigere gli atti saranno presenti il Presidente della Giunta Regionale, Gerardo Mario Oliverio e rispettivamente per il primo Protocollo dalla Cooperativa Muratori & Cementisti Cmc di Ravenna Società Cooperativa, nella persona di Alfredo Fioretti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dal Consorzio Stabile Ecit Engeneering Costruzioni Infrastrutture Tecnologiche, nella persona del Geometra Antonio Ferraro, Amministratore Unico del Consorzio, per il secondo Protocollo.