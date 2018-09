Cosenza – RINNOVATA SINERGIA TRA PROVINCIA E MARINELLA BRUNO ONLUS

Condividi

Tutto è pronto per l’avvio delle selezioni che riguarderanno i giovani della Provincia di Cosenza che si candideranno per i 28 posti disponibili sul territorio e frutto della progettazione sociale vincente messa in campo dalla Marinella Bruno Onlus.

Ancora una volta l’associazione moranese ha raccolto un «magnifico risultato» – ha commentato il presidente del sodalizio, Giuseppe Bruno – accogliendo il più alto numero di giovani in servizio civile di tutta la Calabria.

La rete di progettazione della Onlus moranese, pertanto, ha saputo canalizzare sforzi e intelligenze per dare spazio alla voglia di saper fare e di servizi dei giovani che si apprestano a candidarsi per i progetti messi in campo grazie alla proficua e solida sinergia istituzionale con la Provincia di Cosenza ed i comuni di Morano Calabro, San Basile, Cerchiara di Calabria, Firmo e San Sosti ed in partenariato con Alci Cosenza, Cooperativa Comunidea e Centro Anziani Morano.

Nei giorni scorsi il presidente della Marinella Bruno Onlus, Giuseppe Bruno, ha incontrato presso il palazzo della Provincia di Cosenza il Presidente dell’Ente, Franco Iaucci, insieme al consigliere provinciale con delega alle politiche sociali per fare il punto sull’avvio delle selezioni.

«Con questo incontro – hanno dichiarato i convenuti – rafforziamo il rapporto di collaborazione che ci vede, ciascuno per il proprio ruolo, impegnati ad offrire una esperienza formativa che coinvolge i giovani e li rende protagonisti sui territori per rispondere ai bisogni delle nostre comunità. Un anno di servizio civile che di sicuro, oltre che assicurare una piccola remunerazione, diventerà altamente formativa per il valore sociale e di servizio che porta con sè».