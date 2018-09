Cosenza – Presentazione volume “Ritrovarsi – Carla”

Condividi

Verrà presentato mercoledì 19 settembre 2018, ore 16:30 Ritrovarsi – Carla (The Writer), un delicato volume di Marlisa Albamonte.

Interverranno all’iniziativa, moderata dallo scrivente: Rita Fiordalisi, direttore Biblioteca Nazionale di Cosenza; Mario Pagano, Soprintendente SABAP (Archeologia, belle arti e paesaggio) per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone; Maria Francesca Corigliano, assessore regionale alla Cultura; Maria Cristina Parise Martirano, presidente Società Dante Alighieri di Cosenza; Antonello Grosso La Valle, presidente Provinciale UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) e Concetta Grosso, presidente provinciale CIF (Centro italiano femminile). Sarà, inoltre, presente, l’autore del volume.

Anche questo romanzo come i precedenti (L’ho fatto per amore – Giulia; Il lilla bianco – Liliana e Partire per ricominciare – Isabella) è dedicato ad una figura femminile, Carla, narrata con sensibilità e trasporto.

La prefazione è a cura di Rita Fiordalisi, direttore della Biblioteca Nazionale di Cosenza.