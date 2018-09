Cosenza – Moda Movie al festival del peperoncino di Diamante

Condividi

Con l’inizio di settembre si ripresenta puntuale l’appuntamento con il Festival del Peperoncino di Diamante, in programma nei giorni dal 5 al 9 nella nota cittadina sul Tirreno cosentino, e con esso la tradizionale serata dedicata alla moda denominata Red Hot Dress Pepper che vede protagonisti gli stilisti che hanno partecipato a Moda Movie, il fashion contest che da ben 22 anni promuove il talento dei giovani.

Sul palco allestito in piazza Municipio, giovedì 6 settembre dalle ore 22.00, i fashion designer Alessandra De Sando, terza classificata nell’edizione 2018, e i finalisti Valentino De Rose e Cecilia Ziccarelli porteranno gli outfit realizzati per Moda Movie più un abito creato appositamente per il festival del Peperoncino.

Ospiti della serata condotta da Mariella Perrone saranno l’attore Gianni Pellegrino e la fashion designer Angelica Tufo, in passato fra i finalisti di Moda Movie, ora creatrice di una collezione che porta il suo nome.

Red Hot Dress Pepper costituisce la tappa finale di Trame di Moda 2018, circuito di eventi estivi collegati a Moda Movie volto a promuovere le creazioni degli stilisti che prendono parte alla manifestazione ideata e curata da Sante Orrico, direttore artistico di Moda Movie. Intanto negli uffici dell’associazione Creazione e Immagine si lavora già per Moda Movie 2019 proponendo, attraverso un sondaggio che vedrà la partecipazione degli istituti scolastici cosentini, la scelta del tema della 23esima edizione.