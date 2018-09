Cosenza – MODA MOVIE AL FESTIVAL DEL FUMETTO

Condividi

La X edizione del Festival del Fumetto Le Strade del Paesaggio, appuntamento atteso fra i giovani, ha visto anche la partecipazione del progetto Moda Movie in occasione della giornata di premiazioni che si è svolta domenica 23 settembre al Castello Svevo di Cosenza.

Durante il Cosplay Contest, nell’attesa di conoscere i nomi dei vincitori, sul palco all’aperto hanno sfilato gli outfit creati appositamente da Valentino De Rose, finalista di Moda Movie 2018, ispirati a Topolino, noto personaggio disneyano, seguiti dalla performance ideata dallo stilista Giuseppe Cupelli che ha portato in passerella 5 modelle vestite con una gonna a ruota nera come fosse una lavagna da disegnare e personalizzare.

La partnership con il Festival del Fumetto ha visto altri momenti di condivisione: a marzo, in occasione della scelta dei finalisti della 22esima edizione grazie alla presenza del direttore artistico Luca Scornajenchi in giuria, e a giugno, quando un gruppo di disegnatori stazionò su piazza Bilotti durante gli eventi di Moda Movie.

La performance al Castello Svevo chiude il ciclo degli appuntamenti di Trame di Moda 2018, circuito di eventi estivi volto alla promozione degli stilisti che prendono parte alla manifestazione dell’associazione Creazione e Immagine presieduta da Sante Orrico, direttore artistico di Moda Movie.