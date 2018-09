Cosenza – Michela Felicetti nuovo presidente dell’Associazione Kaep

Condividi

Michela Felicetti e’ la presidente dell’Associazione Kaep (Comitato per le attività economiche e produttive del Centro Storico di Cosenza) che riunisce i commercianti e gli artigiani del Centro storico di Cosenza.

È stata eletta al termine dell’assemblea dei soci di lunedì sera.

Michela Felicetti, 40 anni anni, ricercatrice universitaria e docente di sociologia giuridica e dell’ambiente e del territorio, appena eletta ha dichiarato : “E’ un onore per me rappresentare un Comitato che coinvolge tutte le forze sane del centro storico di Cosenza. Ringrazio le socie ed i soci che mi hanno scelta. Un grazie particolare ad Umile Trausi che tanto si è impegnato nella costituzione di questa associazione. Adesso tutti insieme faremo sentire forte la nostra voce per riportare verso la città antica l’attenzione che merita. Da troppo tempo questa parte di città è stata abbandonata, le attività produttive ed artigianali disincentivate, il patrimonio storico-artistico trascurato”.

Michela Felicetti e’ la presidente dell’Associazione Kaep (Comitato per le attività economiche e produttive del Centro Storico di Cosenza) che riunisce i commercianti e gli artigiani del

Centro storico di cosenza.

È stata eletta al termine dell’assemblea dei soci di lunedì sera.

Michela Felicetti, 40 anni anni, ricercatrice universitaria e docente di sociologia giuridica e dell’ambiente e del territorio, appena eletta ha dichiarato : “E’ un onore per me rappresentare un Comitato che coinvolge tutte le forze sane del centro storico di Cosenza. Ringrazio le socie ed i soci che mi hanno scelta. Un grazie particolare ad Umile Trausi che tanto si è impegnato nella costituzione di questa associazione. Adesso tutti insieme faremo sentire forte la nostra voce per riportare verso la città antica l’attenzione che merita. Da troppo tempo questa parte di città è stata abbandonata, le attività produttive ed artigianali disincentivate, il patrimonio storico-artistico trascurato”.