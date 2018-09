Cosenza – L’attuale situazione del comune di Cassano

Condividi

La Commissione Straordinaria, in relazione ad alcuni articoli di stampa, apparsi nei giorni scorsi, aventi a oggetto l’attuale condizione finanziaria del comune di Cassano all’Ionio, è opportuno chiarire che quanto affermato non corrisponde a verità.

Il saldo di cassa dell’ente certificato dalla Banca d’Italia alla data della pubblicazione dell’articolo di stampa, è pari a circa euro 8.500.000,00, importo che consente con tranquillità a far fronte regolarmente al pagamento delle obbligazioni dell’ente relative alle spese di funzionamento ed a interventi in conto capitale ( spese di investimento ). Relativamente ai debiti fuori bilancio, riconducibili in gran misura a consumi energetici pregressi, quantificati in euro 3 milioni, si precisa che, ad oggi, circa un milione di euro è stato riconosciuto e pagato senza corresponsione di interessi e, quindi, senza aggravio di oneri impropri a carico del bilancio dell’ente.

Per la restante parte è tuttora in corso la definizione e la sistemazione degli stessi mediante accordi transattivi con i creditori che prevedono l’abbattimento di parte del capitale senza corresponsione di interessi. E inutile anche precisare che l’ente comunale farà fronte a queste criticità con mezzi propri senza ricorrere ad anticipazioni di liquidità di natura straordinaria.

Obiettivi programmatici e prioritari della Commissione Straordinaria sono stati individuati nel documento unico di programmazione ( DUP), stabilendo univoche condizioni di legalità e superando tutti gli aspetti problematici dell’ente, in particolare, seguendo le sottoelencate modalità:

( definizione e pagamento dei debiti fuori bilancio, riconducibili in maggior misura a consumi di energia elettrica;

( razionalizzazione delle procedure di spesa e dei consumi in tutti i settori dell’ente, in modo da conseguire economie di bilancio, evitando frazionamenti e facendo, nel disporre l’acquisizione di beni e/o servizi, ricorso a procedure competitive;

( recupero proventi da evasione tributaria, una scarsa/insufficiente liquidità rende necessario il ricorso ad anticipazioni di cassa, con oneri a carico del bilancio dell’ente; non trascurabile è il rapporto tra reperimento delle risorse e capacità di realizzare investimenti ed offrire servizi, in favore dei cittadini: i costi dell’indebitamento per la realizzazione d’infrastrutture comprimono la disponibilità del bilancio a discapito dell’offerta e della qualità dei servizi, e degli interventi di sostegno alle fasce più disagiate; il consolidamento del gettito delle entrate proprie contribuisce a garantire una continuità, a volte un miglioramento, delle politiche rivolte alla collettività. La Commissione Straordinaria ribadisce che sta volgendo la massima attenzione alla politica finanziaria dell’ente, assicurando una intensa attività alla lotta e al contrasto dell’evasione tributaria, e, nel contempo, al contenimento e alla qualificazione della spesa, auspica una maggiore attenzione ai documenti contabili a amministrativi pubblicati sui siti istituzionali da parte della Stampa.