Tutte le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale in vista dall’inizio del nuovo anno scolastico saranno illustrate in una conferenza stampa venerdì 14 settembre alle 11:00 nel salone di rappresentanza di palazzo dei Bruzi.

All’incontro, dal titolo La scuola Buona, interverranno il sindaco Mario Occhiuto, l’assessore al ramo Matilde Spadafora Lanzino e il dirigente del settore Educazione Mario Campanella.