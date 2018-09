Cosenza – Il I° corteo Storico “Chi per la patria more”

Condividi

Mercoledì 19 settembre, alle ore 11.30, presso la sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza, sarà presentato alla stampa, nell’ambito di un’apposita conferenza, il I° corteo Storico “Chi per la patria more”. L’evento, compreso nel progetto artistico/culturale “Rovito ricorda Attilio ed Emilio Bandiera, ideato, promosso ed organizzato dalla Pro Loco, si svolgerà a Rovito domenica prossima, 23 settembre. All’appuntamento con i giornalisti saranno presenti il Presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, il Sindaco di Rovito, Felice D’Alessandro, il Sindaco di San Giovanni in Fiore, Pino Belcastro, la presidente della Pro Loco di Rovito, Carla Pecora e le direttrici delle scuole di danza del territorio, che nel progetto ricoprono un ruolo determinante: Manuela Loizzo per la Dance Fusion, Maria Francesca Cristiano per la Mary Dance ed Elvira Amelio per la Tersicore.