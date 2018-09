Cosenza – “Exit up to the mountains”

Condividi

Si accendono le luci sull’altopiano silano.

Domenica 16 settembre Lorica accoglierà “Exit up to the mountains”, la rassegna artistica – ideata e organizzata da Piano B in collaborazione con Transumanze Sila Festival – interamente dedicata alla valorizzazione dei beni culturali e naturali del territorio calabrese. Evento di punta della pregiata manifestazione è il concerto “fuoriposto” del maestro Paolo Zanarella. L’istrionico pianista e compositore si esibirà in volo sul lago Arvo, così come fece per la prima volta sul Canal Grande durante il Carnevale di Venezia. Un appuntamento unico quello del versatile Zanarella che, da oltre dieci anni, è impegnato a girovagare tra le città italiane in compagnia del suo inseparabile pianoforte a coda. «Vado dove c’è gente per diffondere la musica – racconta -. Suonavo nei teatri ma mi accorgevo che c’era qualcosa che non andava. E allora, mi son detto, gli metto il pianoforte in mezzo ai piedi». E così sarà nell’incantevole scenario montano. L’esibizione “sospesa” che Zanarella regalerà al pubblico di “Exit” sarà infatti scandita tra momenti di improvvisazione e composizione dei suoi ultimi lavori, pronti a dare il giusto ritmo a una rassegna che ha dell’imperdibile.

“Exit up to the mountains”, oltre a Paolo Zanarella (ore 15), nella giornata di domenica proporrà anche diverse attività, all’insegna dello svago, del divertimento, della promozione delle eccellenze locali e della fruizione delle bellezze territoriali. Sarà pertanto possibile vivere e scoprire la magia della natura grazie al trekking e alle passeggiate a cavallo a cura di Cammina Sila e, ancora, con la traghettata sull’Arvo organizzata in collaborazione a Navigare a Lorica. Non mancheranno, inoltre, i percorsi enogastronomici con l’Ape Rossa di Calabria per degustare prodotti tipici e piatti deliziosi. E, per gli eventuali pernottamenti, sono anche attive le convenzioni con l’Hotel Park 108 (Lorica) consultabili sui canali social di Piano B.

Arte e musica ad alta quota. È tutto pronto, dunque, per una domenica dall’atmosfera unica e surreale.