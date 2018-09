Cosenza – Due nuovi appuntamenti per “Il seme tour”

Condividi

Il prossimo fine-settimana due nuovi appuntamenti con la christian rock band Kantiere Kairòs, ancora in concerto con “Il seme tour”.

I cinque musicisti calabresi saranno sul palco sabato 15 settembre a Buonvicino (Cosenza), nella diocesi di San Marco Argentano-Scalea, «per festeggiare insieme a tutti i fedeli il patrono San Ciriaco, monaco basiliano e abate». L’appuntamento è per le ore 21 in piazzetta San Ciriaco. Sul colle del paese il 18 agosto scorso è stata collocata una nuova statua monumentale del santo, che qui nacque e morì il 19 settembre del 1030.

Domenica 16 settembre, alle ore 22, un altro concerto in Piazza delle Fontane a Spezzano della Sila (Cosenza), nell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, «in occasione della festa votiva in onore di san Francesco di Paola», patrono della Calabria e fondatore dei frati minimi. Nel centro storico del paese si trova il santuario a lui dedicato, costruito nel 1450 dai frati minimi, è meta di pellegrinaggi e custodisce una statua in legno del Settecento che lo raffigura. Nella lettera in cui presenta il programma del novenario della festa, al via il 7 settembre, il parroco don Emilio Antonio Salatino definisce il santo «un cercatore di verità».