Cosenza, dal 10 settembre in distribuzione i ticket mensa

Da lunedì 10 settembre, presso l’ufficio mensa in piazza dei Bruzi, potranno già essere ritirati i ticket validi per l’anno scolastico 2018-2019, in previsione dell’avvio contestuale del servizio mensa.

I ticket sono, dunque, necessari per poter usufruire dei pasti erogati dal Comune, che sono oltre diecimila all’anno .

Il Settore Educazione informa che, di concerto con la Siarc, che si è aggiudicata la gara d’appalto, sono stati predisposti menù speciali per i celiaci e per i bambini che, in base alla religione professata, non mangiano alcuni alimenti.

Coloro che, non avendo diritto ad esenzione, hanno tagliandi residuati dall’anno precedente, possono chiederne la permuta con i carnet valevoli per l’anno scolastico in corso, senza ulteriori costi.

Per qualsiasi informazione si può telefonare allo 0984/813350.