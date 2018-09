Cosenza – Concluso il Crossover Village

Condividi

Concerti in quota, trekking e bike sulle montagne, traghettata sul lago e anche spettacoli, cosplayer, incontri letterari e molteplici ospiti.

Si è concluso ieri, sull’altopiano più grande d’Europa, il Crossover Village che proprio a Lorica, lontano dalla congestione urbana, ha richiamato numerosissimi spettatori. Grande l’entusiasmo, infatti, dei partecipanti che, tra pini larici e distese incontaminate di verde, hanno avuto la possibilità di divertirsi grazie alle attività proposte dall’evento organizzato da Piano B e Cosenza Comics in collaborazione a Transumanze Sila Festival. Dall’alba al tramonto, la domenica del Crossover Village ha stupito i visitatori non solo con lo sport, il tiro con l’arco, lo yoga, il Tai Chi Chuan e i giochi di ruolo e LARP (questi ultimi a cura della Community Trivium), ma pure con il saluto al sole del maestro Giovanni Mille, il disegno naturalistico e le lezioni di spada giapponese. Tra i momenti più significativi della pregiata kermesse, inoltre, la musica a 1.400 metri d’altitudine. A susseguirsi, nell’aria pulita della Sila, sono state le note e gli strumenti musicali di Mr. Peach, dei Muleskinner Boys, dei Twist Contest e di Massimo Garritano. Dal cantautorato al rock fino al folk e al bluegrass, si è dunque creato un connubio perfetto tra melodie e natura. Lo scenario unico di Lorica, coi suoi alberi secolari e i suoi boschi a perdita d’occhio, e dell’Arvo hanno fatto da sfondo, sull’imbrunire, ai poetici racconti di Alessandro Cosentini, l’attore che si è cimentato nelle letture dell’intellettuale calabrese Nicola Misasi. Non sono mancati, poi, i percorsi gastronomici, volti ad allietare pure i palati con le rivisitazioni dei piatti tipici del territorio. Grazie alla Maccaroni Chef Academy la fruizione musicale è stata pertanto accompagnata da quella gastronomica con l’allestimento di showcooking, aree food e laboratori dedicati alla valorizzazione dei prodotti immancabili, dalla patata IGP ai formaggi d’altura, sulle tavole dei calabresi. Pensato per un pubblico trasversale e di ogni età, la manifestazione non ha deluso alcuna aspettativa. Riscoperta di luoghi suggestivi e imperdibili, promozione delle loro eccellenze ed ampio spazio alla cultura in ogni sua sfaccettatura sono stati, d’altronde, gli obiettivi che il Crossover ha concretizzato. Fondamentali, per lo svolgimento delle diverse attività, le collaborazioni con le maestranze locali e non solo: da CamminaSila a Chiosco Rosso, ad A.S.D. Arcieri della Sila fino alla scuola di arti visive “Nero su Bianco”. Lasciandosi condurre da esperienze all’insegna del puro divertimento in un incantevole scenario, l’evento ha guadagnato, così, un meritato successo.