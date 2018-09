Cosenza – 53° edizione del Settembre Rendese

Condividi

Venerdì 6 settembre, alle ore 11, nella sala Tokyo del Museo del Presente di Rende sarà presentato il programma del Settembre Rendese.

53° edizione che si svolgerà, a Rende, dall’8 al 30 settembre. Kermesse di respiro nazionale che porta in Calabria, nel mese di settembre, non solo il meglio del panorama musicale italiano ma anche teatro e grandi eventi culturali. In un equilibrio perfetto tra musica, prosa e arte di strada, all’insegna della commistione tra tradizione e innovazione. Un festival che, oramai da tempo, riscontra l’attenzione della stampa e il gradimento del pubblico. Ad ideare la manifestazione, l’amministrazione comunale di Rende. Cofinanziato dalla Regione Calabria con ”Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali per la qualificazione ed il rafforzamento dell’offerta culturale presente in Calabria – Annualità 2017”. Cartellone curato dal direttore artistico Marco Verteramo. A presiedere la conferenza stampa, il Sindaco di Rende, Marcello Manna; a illustrare la rassegna il direttore artistico, Marco Verteramo.

Oltre al programma degli eventi, la conferenza stampa sarà l’occasione per presentare il nuovo portale vivirende.it. Un’importante guida, mai realizzata prima, per chi desidera scoprire Rende e orientarsi nella ricerca dei servizi principali che la città offre.