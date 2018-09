Corigliano Rossano – Slow Food, sei anni di impegno sul territorio

Condividi

Speciale compleanno per la Condotta Slow Food POLLINO SIBARITIDE ARBERIA che, nella ricorrenza del sesto anniversario dalla sua costituzione il 22 settembre 2012 a ROSSANO (oggi CORIGLIANO ROSSANO), nel corso del 12esimo Salone internazionale del Gusto e TERRA MADRE a TORINO, ha avuto l’onore di ricevere da Carlo PETRINI, fondatore di SLOW FOOD gli auguri e l’incoraggiamento a proseguire per il futuro l’importante impegno avviato sul territorio.

A darne notizia è il Fiduciario Lenin MONTESANTO che a nome di tutti i soci e dei piccoli produttori della grande rete territoriale SLOW FOOD, come segno di gratitudine, stima ed apprezzamento per il suo impegno sulla sfida del ritorno alla terra ha consegnato a PETRINI, presidente internazionale dell’associazione, una targa realizzata e donata al Convivium dal Maestro Orafo Michele AFFIDATO di CROTONE ed una speciale chiocciola forgiata a mano su unico pezzo con fucina a carbone, incudine e martello dal giovane artigiano Antonio ZANGARO nella officina di famiglia, attiva ininterrottamente dal 1932 nel Centro Storico della Città del Codex e della Liquirizia.

Rappresentato dal Fiduciario e dai membri del comitato di Condotta, il Convivium con sedi a SARACENA, ROSSANO e VACCARIZZO Albanese ha partecipato ufficialmente all’edizione 2018 del più grande ed importante evento mondiale SLOW FOOD conclusosi con oltre 200 mila presenze nella giornata di ieri (lunedì 24). La delegazione, composta anche da Francesca FELICE e Luigi PUCCIANO ha incontrato tutti i produttori di eccellenze del territorio e numerose aziende di prodotti Presidio SLOW FOOD calabresi, italiane e del mondo. Ha partecipato inoltre a numerosi incontri, laboratori e dibattiti che dal 20 al 24 hanno ospitato al LINGOTTO i rappresentanti delle comunità del cibo del pianeta. – Tra i più interessanti la presentazione del libro UN’ONDA DI PLASTICA di Silvio GRECO, docente di controllo delle produzioni agroalimentari presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e presidente del Comitato scientifico di Slow Fish, alla presenza dello stesso PETRINI, di Luciana CASTELLINA, Paola DEL NEGRO, Gianni TOGNONI, RAFFAELLA BULLO (coautrice) e del grande fumettista Sergio STAINO.

Nello stand della REGIONE CALABRIA (dove MONTESANTO ha incontrato anche il segretario nazionale del PD già ministro dell’agricoltura Maurizio MARTINA), insieme al Presidente dell’Enoteca regionale Gennaro CONVERTINI ed al funzionario regionale Carmine MAIO la Condotta ha avuto modo di confrontarsi, tra gli altri, con gli amministratori del Comune di AGEROLA (Na), noto per il provolone del MONACO DOP. – Altrettanto proficuo l’incontro i membri del Comitato esecutivo nazionale ed il Collegio dei Garanti di SLOW FOOD ITALIA. – I rappresentanti del Comitato hanno anche fatto tappa agli stand di alcuni produttori dei presidi albanesi nel quadro del progetto di una grande COMUNITÀ dell’ARBERIA sul quale il Convivium è impegnato. – Ricco di iniziative già in programma anche l’incontro ufficiale con i vertici di SLOW FOOD Olanda per un reciproco scambio di visite in CALABRIA e nei PAESI BASSI finalizzato ad avviare un confronto sulle buone pratiche in materia di piccola pesca. Insieme a Luigi PUCCIANO, iniziatore di TERRE LENTE, azienda di promozione delle eccellenze calabresi con sede ad AMSTERDAM, MONTESANTO si è intrattenuto con Maarten KUIPER, del comitato direttivo nazionale SLOW FOOD OLANDA insieme a Jan e Barbara GEERTSEMA, pescatori di ostriche selvatiche del mare di WADDEN Presidio SLOW FOOD. – La Condotta è stata infine protagonista del partecipato laboratorio del gusto dal tema DALL’ASIA AL MEDITERRANEO: I DOLCI DI MANDORLE ospitato nello stand FOOD FOR CHANGE – SEMI/SEEDS dove alla presenza del Sindaco di AMENDOLARA Antonello CIMINELLI, dei produttori e di numerosi iscritti da tutto il mondo è stata presentata (insieme ai Presìdi della mandorla di TORITTO – PUGLIA e le vecchie varietà di mandorle di BOSTANLYK, dei boschi dell’UZBEKISTAN settentrionale), la mandorla pizzutella ed il dolce BELLA ENOTRA realizzato da Daniele GAROFALO della pasticceria ‘O BABBÀ di CORIGLIANO e consegnato insieme al Fiduciario MONTESANTO al Presidente di SLOW FOOD SICILIA Saro GUGLIOTTA e ad Enzo BARBIERI.