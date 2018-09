Corigliano Rossano – Salone del gusto, grazie ai piccoli produttori

Condividi

Il dialogo ed il confronto costante e diretto soprattutto con i piccoli produttori di eccellenza, autentici artigiani della trasformazione del terroir in ricchezza fruibile e diffusa, è una delle chiavi di lettura indispensabili per interpretare ed accompagnare lo sviluppo sostenibile, endogeno e durevole dei territori, attraverso la valorizzazione dei patrimoni agroalimentari e dell’artigianato. Ascoltare esigenze e proposte della rete dei piccoli produttori, promotori quotidiani di ricerca della qualità, di difesa dell’identità territoriale e della sovranità alimentare significa non soltanto contribuire a sostenerne le attese di crescita imprenditoriale ma equivale a rafforzare l’immagine forse più genuinamente competitiva della biodiversità calabrese.

È quanto dichiara il Fiduciario della Condotta Slow Food POLLINO SIBARITIDE ARBERIA, Lenin MONTESANTO ringraziando tutti i piccoli produttori che, grazie ed attraverso alla importante partecipazione della Regione Calabria al SALONE DEL GUSTO – TERRA MADRE 2018 conclusosi nei giorni scorsi a TORINO, hanno rappresentato e raccontato l’autentica sfida culturale calabrese. – Allo stesso tempo MONTESANTO ringrazia tutta la rete dei produttori e dei tanti giovani ritorni alla terra che continua a crescere e ad essere protagonista delle tappe itineranti del VILLAGGIO DELLE IDENTITÀ E DELLE ECCELLENZE promosso dalla Condotta all’interno dei principali eventi territoriali. Da ultimo nella 1a FIERA DELL’AGRICOLTURA, dell’ALIMENTAZIONE e dei PRODOTTI CALABRESI organizzata dalla FEDERAZIONE NAZIONALE AGRICOLTORI (FNA) ad ALTOMONTE.

Al SALONE del GUSTO la delegazione del Convivium SLOW FOOD con sedi a SARACENA, ROSSANO e VACCARIZZO Albanese, composta anche da Francesca FELICE e Luigi PUCCIANO ha incontrato e si è proficuamente confrontata con produttori di eccellenze ed artigiani del territorio con diversi prodotti Presidio SLOW FOOD calabresi, italiani e del mondo. Tra gli altri, dal Caseificio Artigianale OLIVERIO di BELVEDERE SPINELLI (Kr) all’azienda agricola Domenico SICILIANO e CALABRIAITTICA/FISH DIFFERENT di ANOIA (RC), dall’azienda agricola Mario ARLIA di BELMONTE CALABRO (Cs) passando da MADRETERRA di CALOPEZZATI ad Aldo MAMMOLITI, cestaio specializzato nella lavorazione del castagno di SAN GIORGIO MORGETO (RC), al riso di SIBARI MAGISA e a POLLINO FOOD EXPERIENCE. Fino alla BOTTEGA BARBIERI, una delle vetrine calabresi più visitate in tutti i giorni dell’evento SLOW FOOD e che si è distinta fino agli ultimi minuti di chiusura del Salone, con iniziative di promozione culturale e didattica, ospitando nello stand e raccontando prodotti e territori alle delegazioni scolastiche in visita. – Tra le 18 eccellenze selezionate e portate al Salone dalla Regione Calabria, vi era anche il succo di clementine 100% BIOSMURRA di CORIGLIANO ROSSANO, con il quale Pietro OSNATO e Gianfranco CACCIOLA, barman del FOUR SEASON di LONDRA e promotori del progetto #BARJONIOCOCKTAILS hanno preparato il cocktail a base di succo e liquore di clementine (dell’Azienda CALABRO di Cariati), di Liquore ZAGARA di CALABRIA, spumante metodo classico prodotto nella locride, essenza di fiori di zagara e polvere di peperoncino. – Quasi in contemporanea all’evento internazionale ospitato al LINGOTTO, la Condotta ha riunito ad ALTOMONTE il birrificio artigianale DE ALCHEMIA di SARACENA e la Mieleria SPOSATO di ACRI, l’azienda Antonio ALI di CATANZARO e la ASSAPORALÌ di Antonio PEDULLÀ di CROTONE. Ed ancora, i cannoli ed i tartufi artigianali di GIÒ IL GELATO ALL’ANTICA di Giovanni MAIOLINO di CASSANO all’IONIO ed il caffè CASTRIOCAF di CASTROVILLARI, l’AGLIO DEL POLLINO di Giuseppe PITILLO di LAINO ed il MOSCATO di SARACENA di FEUDO SANSEVERINO. L’extravergine di TERRE BIZANTINE e LUMACA AUSONIA, i succhi di clementine 100% BIOSMURRA e l’extravergine di Cesare ANSELMI di CORIGLIANO ROSSANO, le confetture di ciliegia dell’azienda ROSA CELANO di ROSETO CAPO SPULICO e l’EVO dell’Azienda Agricola Pasquale DE BELLIS di SAN DEMETRIO Corone, fino ai formaggi ed agli arrosticini dell’azienda OLIVERIO di BELVEDERE SPINELLI. L’azienda agricola GRILLO di LONGOBUCCO, BRUZIA LUMACHE di MONTALTO UFFUGO, la TERRA DEL SORBO di SAN DONATO DI NINEA, SASÀ di CELICO, il Panificio AITA di SAN LORENZO DEL VALLO, Bruno ADDUCI di ORIOLO, Peperoncino LOMBARDO di MELICUCCO, SALUMIFICIO SAN GIACOMO di CICALA, il peperoncino SURIANO di CAMPORA S.G., la pasticceria DOLCI PENSIERI DI CALABRIA di SAN FILI, il suino nero BENEDETTO di CAMPO CALABRO.