Corigliano Rossano – PERCETTORI MOBILITÀ IN DEROGA, GRADUATORIE ON LINE

Condividi

Percettori mobilità in deroga, è disponibile sul sito istituzionale del comune l’elenco dei soggetti ammessi per l’area di CORIGLIANO e di ROSSANO.

A darne notizia sono il Commissario Prefettizio il Prefetto Domenico BAGNATO ed il dirigente dell’area amministrativa Giuseppe PASSAVANTI precisando che è possibile presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso via pec agli all’ufficio protocollo dei rispettivi territori oppure via pec agli indirizzi personale.coriglianocalabro@asmepec.it

o personale.comunerossano@pec.giuffre.it

Sono 194 gli ammessi, 101 per CORIGLIANO e 93 per ROSSANO.