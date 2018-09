Corigliano Rossano – Odissea 2000, un quarto di secolo di turismo

Condividi

Giochi d’acqua e scivoli mozzafiato presi d’assalto, ombrelloni e sdraio aperti ovunque, piscine stracolme e festose, passeggiate ed agorà verdi affollate di ospiti, soprattutto di bambini. È con questa immagine, sotto il caldo sole di settembre al quale in pochi a quanto pare volevano rinunciare, che si è chiusa, nei giorni scorsi, anche la 24esima stagione della grande ed inimitabile città acquatica di CORIGLIANO ROSSANO che nel 2019 festeggerà un quarto di secolo consacrato al turismo ed al marketing territoriale.

Nessuna voglia o faccia triste da ultimo giorno di vacanza estiva campeggiava nei volti delle migliaia e migliaia di visitatori protagonisti dell’86esima indimenticabile giornata di divertimento all’aperto al più grande Parco del Mezzogiorno, letteralmente immerso nella natura e dedicato ai miti, agli dei ed agli eroi dell’antica Grecia e di quella che fu, proprio a queste latitudini, la Magna Graecia.

Grazie anche alla riuscitissima iniziativa TUTTI BAMBINI, la promozione che consentiva l’acquisto del ticket di ingresso a prezzo ridotto per tutti, l’onnipresente staff di ODISSEA 2000 che quest’anno indossava le nuove magliette CORIGLIANO ROSSANO, ha continuato ad accogliere, dal 16 giugno scorso e fino alla fine comitive, coppie e tantissime famiglie e bambini giunte nella Sibaritide da tutta la regione e da tutto il Sud.

IRAMA, il vincitore di AMICI di Maria DE FILIPPI ed il suo NERA, il singolo dalle sonorità latine grazie al quale continua a resistere nella top ten delle canzoni più ascoltate; I PANTELLAS, il duo di MA ANCHE NO, ospiti d’eccezione dell’evento nazionale di presentazione, in anteprima assoluta, della KISS KISS PLAY SUMMER 2018, la compilation di RADIO KISS KISS lanciata proprio dalla consolle con vista su ATENA GIOC’ONDA, la piscina delle onde. – Sono stati, questi, alcuni dei volti e delle voci di fama nazionale che si sono alternati all’AQUAPARK che si è confermato essere anche quest’anno, non soltanto riferimento per gli amanti delle attrazioni ludiche dai record imbattuti ma attrattore e punto di riferimento indiscutibile per la proposta e capacità turistica di CORIGLIANO ROSSANO e di tutto il territorio.