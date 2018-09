Corigliano Rossano – Odissea 2000, domenica chiude la stagione

Condividi

Continuerà fino a DOMENICA 9 SETTEMBRE, ultimo giorno della 24esima stagione estiva di ODISSEA 2000, la speciale promozione TUTTI I BAMBINI: ingresso ridotto a 12 euro per i giorni infrasettimanali e di 15 euro la domenica.

Ad esprimere soddisfazione per le presenze da tutto il Sud è lo staff dell’Acquapark dei record che anche quest’anno si è confermato formidabile attrattore di grandi flussi turistici per la Città di CORIGLIANO ROSSANO e la SIBARITIDE in generale.

Il parco acquatico più grande e tra i più social del Mezzogiorno ha continuato questa estate ad incassare riconoscimenti impreziosendo il proprio curriculum: è entrato nella HALL OF FAME di TRIPADVISOR, il programma che premia le strutture che hanno ricevuto un Certificato di Eccellenza per cinque anni consecutivi; si è classificato al 5° posto nella sezione PARCHI DIVERTIMENTO italiani e al 14° posto tra i PARCHI ACQUATICI in Europa nella classifica ATTRAZIONI della TRAVELLER CHOICHE di TRIPADVISOR. Si è posizionato inoltre al 7° posto nella classifica europea dei parchi acquatici stilata da TRAVELCIRCUS.

Ciò che ha fatto e continua a fare la differenza sono le attrazioni uniche in grado di regalare momenti di adrenalina ai più audaci, la vasta area pensata per famiglie e bambini, le zone relax per chi cerca un po’ di riposto in vacanza, il costo e il divertimento garantito dalla professionalità dello staff capace di coinvolgere ospiti e visitatori diversi con spettacoli a tema e coreografie nelle piscine.

Ad impreziosire quella che rimane un’esperienza unica da vivere almeno una volta durante l’estate è stata, anche quest’anno, la partnership con RADIO KISS KISS che ha garantito ad ODISSEA 2000 ed al territorio una eco nazionale insieme ai diversi vip ospitati nelle scorse settimane.

L’ingresso era e resta gratuito per i bambini non più alti di 105 centimetri, per gli ultrasettantenni in possesso di un documento di riconoscimento e per i portatori di handicap motorio non autosufficienti.