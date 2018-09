Corigliano Rossano – METAMORPHOSIS, CONTINUA LA PROVOCAZIONE

Condividi

Responsabilità sociale e marketing territoriale, diventa un originale pamphlet il progetto METAMORPHOSIS, il percorso di identity fashion attraverso i principali marcatori identitari distintivi della Città del Codex e del Castello Ducale, ideato ed interpretato da Mariassunta VANITÀ.

Il progetto è stato presentato nei mesi scorsi in un evento pubblico ospitato nel Concio della Fabbrica di Liquirizia AMARELLI, anch’essa tra le location che hanno ospitato gli shootings fotografici, insieme agli oratori bizantini del SAN MARCO e della PANAGHIA, all’oasi naturale dei GIGANTI di COZZO del PESCO nel territorio di ROSSANO; al QUADRATO, al CASTELLO COMPAGNA ed al PONTE CANALE nel territorio di CORIGLIANO. – Il messaggio è ancora una volta ironico e provocatorio: anche la Città unica rivendichi a se stessa un po’ di salutare vanità.

Una spazzola che accarezza i lunghi capelli raccolti in una coda e le dita che sistemano le ciocche dell’acconciatura con, nel sottofondo, le immagini più riconoscibili dell’identità della nuova grande Città di CORIGLIANO ROSSANO.

Sono, questi, alcuni dei dettagli confezionati nel prodotto editoriale che mette insieme istantanee di backstage, prospettive culturali ed esiti sorprendenti sia del percorso METAMORFOSI sia della precedente TOUCHE ROYALE, lo strumento creativo ed innovativo per separare meglio i capelli nella tecnica di schiaritura esclusiva proposta dal Salone d’arte e bellezza di Mariassunta VANITÀ.

Se – si legge nel profilo emozionale che racconta icone e professionista – per Erich FROMM l’amore non dipende soltanto dalla forza del sentimento ma da una scelta, da una promessa e da un impegno, non c’è passione, per quanto autentica e forte, che possa trasformarsi in ragione di vita ed in successo professionale senza esser passata attraverso una scelta, fatta a qualsiasi età ma portata avanti con determinazione ed anche con un po’ di ribellione. Non può che essere letta così, attraverso l’amore e la passione, l’esperienza di vita, di formazione e imprenditoriale di Mariassunta ACRI (in arte VANITÀ) giovane professionista che vanta già oltre vent’anni di esperienza.

E proprio Mariassunta VANITÀ è diventato ormai un brand ed un simbolo, riconosciuti e ricercati, di creatività nell’estetica, nel gusto, nell’eleganza ed in generale nella capacità di dare espressione pura e declinazioni sempre originali ai desideri, ai sentimenti, all’intraprendenza, alle capacità ed all’intelligenza dell’universo femminile.

Ogni donna ha il diritto di perseguire in ogni momento la propria felicità. Di sentirsi unica e di viversi come esclusiva. Declinando la grande competenza acquisita all’ambizione estetica assoluta che è connaturata all’animo, all’istinto, al fascino ed all’intelligenza femminile, non vi è per Mariassunta VANITÀ situazione nella quale e per la quale una donna non possa cambiarsi e letteralmente trasformarsi in ciò che desidera. METAMORFOSI è questo. E questa nuova iniziativa della giovane ed affermata hairstylist ed hair influencer rossanese, di fatto, ne diventa strumento didascalico, didattico ed anche di provocazione culturale. Che assume probabilmente anche un valore aggiunto, all’indomani del rinvio (nella giornata di ieri, venerdì 28) da parte del Consiglio Regionale della discussione sulla legge per la doppia preferenza di genere.