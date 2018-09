Corigliano Rossano – Corsi per diventare attori

Condividi

Si è concluso con grande successo di presenze e partecipazione l’open day dell’Accademia delle Arti di Scena del Maestro Davide De Giorgi, in partnership con la Scuola New Eurodance e con il supporto del Centro CSEN di Rossano.

Dal prossimo Venerdì 28 Settembre, alle ore 18.30, al via con i corsi che si svolgeranno al PalaEventi (piano terra – area fitness – entrata retro Vigili del Fuoco) tenuti dallo staff, diretto dallo stesso attore, performer e coach pugliese. Dunque non solo recitazione per musical, cinema e teatro, ma corsi di studio riguardo all’espressività a 360°: dal canto alla dizione, al mondo della filosofia dell’essere e della conoscenza interiore.

Insomma, una grande opportunità di crescita e formazione per i giovani e coloro che vogliono intraprendere la carriera di attori cinematografici e teatrali, della nuova Città di Corigliano-Rossano, che da venerdì prossimo avranno la possibilità di iscriversi ai corsi professionali a numero chiuso di: Musical, Cinema e Teatro; Recitazione, dizione e canto; filosofia dell’essere e conoscenza interiore. Questo, potendo fruire dell’esperienza e della competenza di un actor-coach formatosi presso l’Accademia del Musical di Sanremo alla scuola del maestro Ermanno Croce, specializzatosi presso La Actor’s Academy Milano diretta da Edoardo Costa e lavorando di fianco a maestri del calibro di Peter Flood, Ron Gilbert, Anthony Caldarella, Savannah Boucher, Claire Fields, Sabrina Bertaccini, Michael Rodgers, David Callahan, Elena Flauto, Emiliana Perina. Il quale ha, inoltre, approfondito i suoi studi insieme ad alcune celebri stelle di Hollywood del calibro di Mickey Rourke, Tim Roth e Bruce Willis.

Presso il Palaeventi, sarà, inoltre, possibile iscriversi ai corsi di Flamenco a cura della maestra Sandra Galati, direttore artistico dell’Accademia New Eurodance, nonché docente di danza classica, modern e flamenco e membro attivo dell’associazione Internazionale danza classica Marika Besobrasova.