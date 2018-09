Corigliano Rossano – Carenza idrica nelle contrade

Condividi

Erogazione idrica a singhiozzo, l’organo commissariale si scusa con i cittadini, in particolare con i residenti delle contrade DONANNA e MONACHELLE dove maggiori disservizi si sono registrati per tutta l’estate e, in attesa degli interventi strutturali già programmati ma in attesa di finanziamento regionale, continuano e continueranno a registrarsi anche in questi e nei prossimi giorni.

Allo stesso tempo si continua ad informare che il servizio di autobotte comunale è fruibile e contattabile 20 ore su 24.