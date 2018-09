CORIGLIANO ROSSANO – BERTAZZOLI HA PRESO FUNZIONI IN COMUNE

Condividi

La Città di CORIGLIANO ROSSANO ha il suo primo segretario generale titolare. Il Dottor Paolo BERTAZZOLI, di BRESCIA, iscritto nella Fascia 1/A dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, individuato in ragione della professionalità, della competenza e dell’esperienza, ha preso funzioni nella giornata di oggi (martedì 18).

A darne notizia è il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO che nell’augurare buon lavoro al Dottor BERTAZZOLI coglie l’occasione per ringraziare il Dottor Nicola MIDDONNO incaricato della reggenza dal 31 marzo scorso fino alla nomina del titolare.

Lo scorso 31 luglio scorso l’ente aveva richiesto all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali di avviare la pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare. Entro la scadenza dei termini previsti al 13 agosto scorso sono pervenute diverse manifestazioni di interesse alla nomina. L’individuazione del Dottor BERTAZZOLI da parte del Commissario Prefettizio è avvenuta ed è stata comunicata al Ministero, lo scorso 11 settembre, a seguito di diversi colloqui con alcuni dei candidati ritenuti in possesso di adeguata esperienza per ricoprire l’incarico. Lo scorso 13 settembre è pervenuta al Comune l’assegnazione ufficiale del Segretario titolare presso la Segreteria comunale al quale è seguita la nomina con decreto del Commissario.

Classe 1969, il Dottor BERTAZZOLI, ideatore del portale web nazionale segretariocomunale.com, è stato segretario generale di numerosi e diversi enti locali, tra i quali la convenzione tra i comuni di URAGO D’OGLIO, PRESEGLIE, OFFLAGA (Bs), della convenzione tra le Città di GHEDI (Bs) ed il Comune di OFFLAGA (Bs) e della Città di RHO (Mi). Tra le sue diverse pubblicazioni, quella su Anticorruzione: modalità operative e piano triennale per gli enti locali.