Corigliano-Rossano – Apre la scuola per le arti di scena

Recitare su un palco e davanti ad una macchina da presa. Scegliere i momenti e avere la dizione corretta per saper trasmettere emozioni e sentimenti. Saper entrare nella parte e nei ruoli interpretati. A Corigliano-Rossano arriva la scuola per l’arte di scena. A proporla è il maestro Davide De Giorgi, attore, performer e coach. Un supporto professionali per quanti, giovani e meno giovani, vogliono apprestarsi al mondo del teatro, del cinema e della recitazione

Il prossimo Venerdì 21 Settembre 2018, a partire dalle ore 17 , nella cornice del PalaEventi di Via Candiano, nel centro urbano di Rossano Scalo, il maestro De Giorgi aprirà i suoi corsi in occasione dell’Open Day conoscitivo e dimostrativo durante il quale curiosi e appassionati potranno avere un primo approccio con le arti di scena e iscriversi ai corsi.

È un’idea – dice Davide De Giorgi – che nasce e vuole crescere in un tessuto sociale, qual è quello di Corigliano-Rossano che da sempre dimostra grande attenzione alle arti di scena. Insieme all’Accademia New Eurodance e con il supporto del Centro CSEN di Rossanoabbiamo voluto, pertanto, lanciare questa nuova sfida, unica nel suo genere e che – precisa il maestro De Giorgi – trova il suo unicum proprio nella formazione alla interpretazione cinematografica offrendo un’opportunità nuova e diversa al panorama artistico del territorio della Sibaritid. Il supporto mio e del mio staff vorrà essere quello di formare attori e attrici che abbiano una istruzione di base che possa proiettarli, poi, nel mondo del grande spettacolo. Non solo recitazione per musical, cinema e teatro. I corsi di studio che proponiamo riguardo tutto il mondo dell’essere espressivo. Che partano dal canto e dalla dizione e che finiscono al mondo della filosofia dell’essere e della conoscenza interiore. Questo, consapevoli del fatto che essere veri attori bisogna saper entrare nei ruoli e nelle parti. Ma per sapere di cosa davvero sto parlando – conclude – invito tutti a partecipare all’Open Day di Venerdì 21 Settembre.