Convegno AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena a Reggio Calabria

Il progressivo incremento della durata della vita nei paesi avanzati fa della longevità un rischio e, al tempo stesso, un’opportunità dei nostri tempi. Vivere di più significa anche vivere meglio, con nuove risposte alle esigenze di salute e benessere nel tempo, in termini di offerta ma anche e soprattutto di prevenzione dei rischi quale elemento chiave per assicurare una vita lunga e in salute.

Questo il tema al centro dell’evento dedicato al territorio organizzato a Reggio Calabria da AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena, dal titolo “Alla salute!”. L’incontro ha visto anche la partecipazione dell’Istituto Europeo di Oncologia.

L’evento si è basato sull’assunto che la migliore cura della propria salute nasca dalla prevenzione dei rischi a cui è possibile andare incontro nel corso della vita, focalizzando sull’importanza, nella prevenzione, di uno stile di vita virtuoso che passi anche da una maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari. Dall’altro, è importante anche poter contare su una protezione adeguata, che permetta di gestire nel miglior modo possibile gli eventuali imprevisti legati alla salute.

Temi al centro dell’impegno di AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena, da sempre vicini ai propri clienti mediante un’offerta integrata per rispondere ai diversi bisogni di protezione e in iniziative di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, per AXA, Vincenzo Viaggio, Protection & Pension Sales Manager Area Sud e, per Banca Monte dei Paschi di Siena, Tiziana De Matteis, Area Manager Retail Direzione Territoriale Calabria e Daniele Brotto, Responsabile Ufficio Coordinamento, Monitoraggio e Sviluppo Commerciale Area Territoriale Sud e Sicilia.

Presenza d’eccezione, Lucilla Titta, coordinatrice progetto Smart Food IEO, che ha presentato agli ospiti alcuni dati, tratti dai principali studi disponibili sul tema a livello mondiale, che mostrano come una corretta alimentazione e una moderata attività fisica consentano di ridurre i rischi dell’insorgenza di alcune malattie, come il diabete, l’ipertensione o perfino i tumori.

Secondo i dati citati, infatti, in Italia su 3 milioni e 200 mila persone affette da diabete, il 64% non pratica alcuna attività fisica, e il 26% è obeso. Mentre sempre secondo i dati illustrati durante l’evento, è stato dimostrato che, in caso di ipertensione, una dieta ricca di potassio, con abbondanti porzioni di vegetali e frutta possa ridurre il rischio di ictus e di cardiopatie ischemiche.

“Siamo onorati di essere presenti con AXA a Reggio Calabria per questo incontro dedicato alla salute. – afferma Giovanni Maione General Manager Area Sud e Sicilia di Banca Mps – In un momento come quello attuale, in cui costantemente ci preoccupiamo degli eventi connessi al nostro stile di vita, spesso diamo per scontate le possibili soluzioni di prevenzione e protezione, con cui poter tutelare noi e i nostri cari. Con l’obiettivo di rispondere a questo tipo di esigenza, con AXA, nostro partner storico, abbiamo reso disponibile una gamma di soluzioni assicurative volte a semplificare e migliorare la vita di tutti i giorni e dunque a garantire un alto grado di tranquillità ai nostri clienti”.

“L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto con i clienti su un tema di grande rilevanza come la salute.” – ha dichiaratoDomenico Martiello, Direttore Distribution & Sales di AXA Italia – “La centralità del cliente è per noi un tema chiave e a tutti i nostri clienti dedichiamo un impegno non solo sul fronte della protezione, integrando soluzioni innovative e servizi ad alto valore aggiunto, ma anche su quello di una sempre maggiore cultura della prevenzione, con particolare attenzione a un tema fondamentale per le nostre vite.”