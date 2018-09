Condividi

Il dott. Santo Gioffrè, medico per professione-politico per vocazione-scrittore per passione, ci parlerà della rinascita dei piccoli paesi della Calabria attraverso la riscoperta dei luoghi che ne raccontano la loro storia.

Appuntamento martedì 25 settembre alle ore 21.00 presso la sede CAI Sez.Aspromonte in Via Sbarre Superiori 61 – Reggio Calabria.