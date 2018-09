Commissione Pari Opportunità Reggio Calabria: “Sì alla doppia preferenza di genere”

Condividi

Giorno 15 settembre si è tenuto a Lamezia Terme l’incontro organizzato da “La Casa delle Donne” di Fimmina Tv al fine di definire la riflessione sulla doppia preferenza di genere, già avviata da diversi mesi, con l’obiettivo di vedere, finalmente, votato in Consiglio regionale della Calabria, l’ingresso della norma elettorale.

“Questa Commissione, presente al tavolo di lavoro convocato, consapevole dell’importanza che il raggiungimento di questo traguardo riveste per il reale e fattivo superamento del grossissimo divario nella partecipazione alla politica tra uomini e donne, tutt’oggi esistente nella nostra Regione, si è dichiarata pronta a continuare a sostenere questa battaglia che non può e non deve essere delle donne per le donne, ma della società per la società. Una battaglia che, questa Commissione ritiene di grande civiltà e volta a dare dignità alle aspettative che provengono in tal senso da ogni latitudine della società.

A tal fine, lodando l’iniziativa della Casa delle Donne di Fimmina Tv, si è espresso incondizionato appoggio a Cinzia Nava, Presidente della Commissione Pari opportunità della Regione Calabria ed a Tonia Stumpo, Consigliere regionale per le Pari opportunità, delegando, altresì, le stesse, a far da portavoce davanti al Presidente Oliverio della necessità, dell’attesa e della speranza che questo lungo percorso giunga finalmente a conclusione e con l’auspicio che la stessa sia “degna” e fruttuosa.

Ci piace ricordare che la storia ci insegna che laddove i diritti e i percorsi sono stati negati, la democrazia è sicuramente latente, attenuata, negata e la società rischia di non crescere, di rimanere immobile.

Ora è tempo di recuperare il ritardo che scontiamo, è tempo di tenere la barra dritta.

Certe di produttivo riscontro, attenderemo con fervido interesse le comunicazioni delle nostre delegate” è scritto in una nota stampa.