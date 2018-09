Comitato della Mobilità: pubblicata la Manifestazione di Interesse

Condividi

E’ stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, sezione “Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”, la Manifestazione di interesse per il completamento della composizione del Comitato della Mobilità, l’organo istituito ai sensi dell’art. 10 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, che ha funzioni consultive e si esprime su importanti temi nel settore del Trasporto Pubblico, come il livello dei servizi minimi, le tariffe e le agevolazioni tariffarie, il Piano attuativo e Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, nonché su ulteriori questioni di indirizzo politico-amministrativo relative al TPL.

Il Comitato è operativo dal maggio 2017 e rappresenta un importante strumento di attuazione della Programmazione Condivisa dei servizi al territorio voluta dall’attuale Giunta Regionale e in particolare dall’Assessorato alle Infrastrutture.

Esso si è riunito in adunanza collegiale già 6 volte, incontri in cui sono stati discussi ed è stato fornito parere su importanti questioni relative al TPL regionale: la citata determinazione del livello dei servizi minimi; alcune modifiche a servizi ferroviari e su gomma; l’individuazione di regole per gestire servizi a libero mercato; la determinazione di modalità, contenuti, regole e strumenti informatici e telematici per il monitoraggio dei servizi TPL regionali.

Il bando appena pubblicato mira a integrare con ulteriori 10 partecipanti i 14 soggetti attualmente operanti all’interno del Comitato, portando il suo organico a 24 soggetti, come previsto dalla DGR, la n. 410/2016, che lo aveva istituito e aveva definito il suo Regolamento e la Struttura Organizzativa.

Possono far richiesta di entrare a far parte del Comitato, rappresentanti di:

Università Calabresi;

Associazioni dei Consumatori;

Associazioni dei Pendolari;

Organizzazioni Sindacali;

Associazioni di categoria delle Imprese.

La scadenza del bando è fissata per giorno 11 Ottobre p.v. ore 12:00. f.d.

