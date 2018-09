Coldiretti e Campagna Amica arricchiranno la festa dell’uva di Catanzaro

Condividi

I gazebo di Campagna Amica coloreranno di giallo la festa dell’uva di Catanzaro nella tre giorni dell’evento che aprirà i battenti domani venerdì 27 settembre sino a domenica 30 e che animerà il centro storico nel fine settimana. Saranno fatte degustare dalle aziende della rete di Campagna Amica eccellenze e distintività della nostra terra e sarà possibile fare la spesa a filiera corta. La festa, come ormai di consuetudine, viene curata ed organizzata con particolare impegno e dedizione. L’edizione 2018 riserverà particolare attenzione alle eccellenze vitivinicole regionali attraverso l’organizzazione di appositi spazi adibiti ad enoteche ovvero punti degustazione gestiti da sommelier ed esperti ai quali spetterà “raccontare” la qualità delle nostre uve e dei nostri vini in una annata che presenta una vendemmia di buona qualità con un incremento produttivo a doppia cifra tra il 15 e il 20%. Tra le cantine presenti nella tre giorni non poteva mancare l’azienda “Dell’Aera Cantine e Vigneti” con il suo giovane titolare Matteo. “Solo lo scorso luglio – ricorda Fabio Borrello Presidente Interprovinciale Coldiretti – l’azienda aveva subito il furto di trattori ed attrezzature agricole necessarie all’avvio della vendemmia nei 30 ettari prevalentemente a vigneto ubicati nel comune di Soveria Simeri (CZ). Un grave episodio – continua – che aveva messo a rischio non solo la stessa vendemmia quanto la voglia di fare impresa in Calabria laddove il fenomeno dei furti e degli atti vandalici nelle aziende agricole spinge alla resa”. Non è stato così per la famiglia Dell’Aera che all’indomani del furto, a seguito anche dell’hashtag #nonlasciamosoloilcontadino lanciato da Coldiretti, è stata circondata da un’onda calabra di solidarietà e vicinanza da parte di amici, colleghi e cittadini che hanno messo a disposizione tutto quello che ha consentito la vendemmia e il regolare avvio della stagione produttiva 2018. “Con lo stesso spirito di solidarietà i cittadini del Capoluogo di Regione ed i visitatori della festa – conclude Borrello – potranno contribuire, attraverso l’acquisto di un’ottima bottiglia di Vino delle Cantine Dell’Aera, ad alimentare quella Calabria bella e vera che piace e vince fatta da imprenditori, peraltro giovani, che non si arrendono e testardamente rimangono in Calabria”.