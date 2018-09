Codacons: “Stop al traffico davanti alle scuole per garantire sicurezza ai bambini”

Condividi

Blocco degli autobus, accompagnamento a piedi e strade chiuse al traffico per venti minuti, durante l’entrata e l’uscita, per consentire ai bambini di raggiungere e lasciare la scuola in tutta sicurezza. Questo è quanto proposto dal Codacons al Comune di Catanzaro.

Abbiamo chiesto un incontro urgente con il Sindaco Abramo – afferma Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons – per discutere delle condizioni degli edifici scolastici in città e per garantire condizioni minime di sicurezza per i bambini.

Il Codacons propone una prima fase di sperimentazione che dovrà prevedere che gli autobus, che raggiungono ogni giorno il capoluogo, siano tenuti a fermarsi, senza poter raggiungere il centro, in corrispondenza delle fermate della Ferrovie della Calabria e della Funicolare.

In questo modo si ridurrebbe notevolmente il caotico traffico mattutino a tutto vantaggio della sicurezza.

Nel contempo il Codacons propone “Piedibus”, ovvero garantire un servizio per accompagnare i bambini a scuola, in gruppo ed a piedi.

Certo, non in tutte le strade si può imporre il divieto di accesso alle auto, anche solo per pochi minuti, per questo motivo – continua Di Lieto – proponiamo di partire con la una sperimentazione in un numero ridotto di scuole, magari quelle servite da strade secondarie e a senso unico di marcia, per poi estenderla, gradatamente, su tutto il territorio.

«Siamo certi che il Sindaco avrà modo di convocarci immediatamente per tutelare i bambini, caso contrario lo riterremo il principale responsabile di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi in concomitanza con l’ingresso è l’uscita dalle scuole”.