Cisl scuola, rispettate norme ministeriali

“L’ATP di Reggio Calabria sotto la guida della Dirigente dott.ssa Pasqualina Maria Zaccheria coadiuvata da tutto il personale in servizio ha effettuato tutte le operazioni di avvio del nuovo anno scolastico rispettando i tempi fissati dalle norme ministeriali e le indicazioni puntuali fornite dalla dott.ssa Maria Rita CALVOSA neo direttore regionale dell’USR CALABRIA – scrive Arcangelo Carbone Segretario generale Cisl Scuola di Reggio Calabria.

“Tutte le operazioni sono state condivise e socializzate alle OO.SS. scuola ed hanno visto impegnati, senza risparmio di tempo ed energie, i funzionari e gli amministrativi tutti in carico all’importante ufficio scolastico provinciale.

La dott.ssa Zaccheria, Dirigente reggente dell’ATP, ispettrice scolastica in carico alla Direzione Regionale in questo cruciale periodo dell’anno non si è risparmiata, né in termini di tempo né di impegno professionale, riuscendo a coniugare l’interesse del singolo con l’interesse collettivo di tutta la scuola reggina e della Calabria.

Nonostante le note vicende legate all’operato di altro ATP della regione, corretto dall’intervento sindacale e della Direzione Regionale, tutti posti disponibili per le assegnazioni provvisorie sono stati assegnati consentendo a numerosi docenti e ATA di potersi ricongiungere alle rispettive famiglie in provincia.

Anche i posti in deroga, motivati e richiesti alla USR, sono stati accordati dalla dott.ssa Calvosa ed assegnati dall’ATP alle scuole che presentano le maggiori carenze di personale e la necessità di assicurare il funzionamento, garantendone anche l’apertura.

Ancora oggi sono stati convocati presso lAT tutti i DS della città metropolitana di RC per concordare le operazioni di avvio dell’anno scolastico e, soprattutto, per definire il piano programmatico delle azioni formative per la. s. 2018\2019

Per dare supporto alle reti di scuole, sono state tracciate le linee di indirizzo dellattività didattica e amministrativo contabile e sono state individuate delle tematiche da realizzare nel PTOF, in sinergia tra scuole, enti locali e istituzioni del territorio.

Come CISL Scuola della provincia di RC rivolgiamo un plauso e un grazie per l’operato tutto della dott.ssa ZACCHERIA, dello staff e di tutti i collaboratori dell’AT, per la sensibilità dimostrata nelle relazioni sindacali, certi che la scuola reggina dal 17 settembre funzionerà a pieno regime nonostante tutti i problemi riscontrati e riscontrabili”.