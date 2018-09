Cirò – CULTURA COME ANTIDOTO ALLE DEVIANZE

Condividi

Il seme della civile e costruttiva convivenza, come momento di personale e collettivo accrescimento culturale, contro ogni forma di devianza sociale che tra i banchi di scuola prende la forma di bullismo, deve essere coltivato nella stessa Scuola, terreno fertile per preparare i cittadini di domani ad essere portatori sani di legalità, tutori e sentinelle dell’ambiente e ambasciatori del patrimonio culturale della propria città. In questa sfida dall’alto valore pedagogico la Scuola può trovare nell’istituzione Comune un valido alleato oltre che punto di riferimento.

È quanto dichiara il Sindaco Francesco PALETTA augurando a nome della Giunta un buon anno scolastico alla comunità della Città del Vino e del Calendario, ai dirigenti, al personale ATA, a quanti operano nel mondo della scuola, agli studenti e alle loro famiglie.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per augurare buon lavoro alla Dirigente Rita Serafina ANANIA confermata alla guida dell’Istituto Onnicomprensivo Luigi LILIO di CIRÒ; di ringraziare il Direttore amministrativo Luigi RUGGIERO per l’importante contributo che in questi anni ha saputo rendere alla Scuola e di dare il benvenuto al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Lucrezia DE GRAZIA per quanto saprà dare alla stessa.

Continuare a garantire servizi agli studenti e alle loro famiglie – ribadisce PALETTA – era e resta priorità dell’Amministrazione Comunale che anche quest’anno, ha garantito il trasporto attraverso due scuolabus, già operativi da oggi.

Per la mensa è in corso la procedura di gara per l’affidamento del servizio che ripartirà in tempi brevi. Gli edifici scolastici sono stati interessati da interventi di manutenzione.

Il Comune di CIRÒ è destinatario di un importante finanziamento regionale di 50 MILA EURO con il quale si procederà alla sistemazione dell’impianto elettrico e di quello idrico, della riqualificazione dei bagni e la sostituzione di porte ed infissi della scuola per l’infanzia; di 400 MILA EURO per l’adeguamento sismico della scuola primaria a tempo pieno che dovranno essere appaltati a breve e altri 900 MILA EURO per la scuola primaria tempo normale.