Cerisano, un successo annunciato il Festival delle Serre

Il Festival delle Serre rappresenta ormai una delle manifestazioni più acclamate e attese della nostra regione. Lo dimostra la particolarità e la varietà degli eventi proposti e lo conferma la presenza di pubblico sempre più numerosa. Ancora una volta Cerisano diventa protagonista di imperdibili appuntamenti e culla di eventi culturali che richiamano l’attenzione nazionale in termini di qualità e ricercatezza.

Quest’anno il Festival delle Serre, giunto alla XXV edizione, ha scelto la città di Palermo – capitale della cultura 2018- come leitmotiv di molti eventi in cartellone e la presenza ieri del vicesindaco del capoluogo siciliano Sergio Marino avvalora un sodalizio destinato a protrarsi nel tempo. Lo dimostra anche la telefonata ricevuta dal sindaco Lucio Di Gioia da parte del primo cittadino di Palermo Leoluca Orlando. “Il sindaco Orlando si è complimentato con noi per questo festival che rappresenta un fiore all’occhiello dell’intero mezzogiorno d’Italia e si è ripromesso di venire a trovarci. Palermo è grata a Cerisano”. Il tema dell’incontro al quale ha partecipato il vicesindaco Marino è stato Governare da Sud e ha visto anche la partecipazione del presidente della provincia di Cosenza Franco Iacucci .

Non solo incontri e dibattiti ma soprattutto spettacoli. Star assoluta della serata appena trascorsa è stata certamente Nick The Nightfly, voce inconfondibile di Montecarlo Nights e punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica. Cantante, musicista, disc jockey, per la prima volta a Cerisano e in esclusiva in Calabria. Il coroner scozzese ha entusiasmato il pubblico grazie ad uno spettacolo che ha visto diverse contaminazioni di generi. Sul palco è stato accompagnato da alcuni tra i più bravi solisti italiani di musica jazz, con i quali è solito avventurarsi in improvvisazioni, alla batteria Amedeo Ariano, al basso Francesco Puglisi, al pianoforte Claudio Colasazza, al sassofono Jerry Popolo.

Tanta partecipazione poi sia a teatro con l’esibizione di KABARET a cura dell’associazione culturale SM.ART e sia all’Arena Chiusi per la proiezione del film Spidermen Homecoming di Jon Watts. Anche la sezione classica, che ieri sera ha visto l’esibizione del pianista Rodolfo Saraco,- inserita all’interno del laboratorio “Musica Oggi e Domani” ha allettato il pubblico di appassionati all’interno della meravigliosa cornice di Palazzo Sersale, dimora in questi giorni di kermesse anche di mostre e dipinti.

Tra i punti di forza di questo Festival delle Serre ci sono certamente gli spettacoli degli Artisti di Strada e dei Burattini che come ogni sera ammaliano grandi e piccini con le loro performance fatte di fuochi, suoni, magie e colori. E fino a tarda notte il concerto in Piazza Zupi de “I tulipani” a conclusione di una serata che ancora una volta si chiude in positivo grazie alla straordinaria macchina organizzativa messa in moto dal sindaco Di Gioia e dall’intera amministrazione comunale di Cerisano.

Il Festival continua anche stasera.

Il programma di oggi, venerdì 7 settembre:

MOSTRE E DIBATTITI – Piazza Zupi, ore 19.30 “La Sicilia nel Cinema, il Cinema attraverso la Sicilia con STELLA EGITTO. Conduce Alessandro Russo

CINEMA – Arena Chiusi Ore 20.30 proiezione del Film “Malarazza” di Giovanni Virgilio

CLASSICA – Palazzo Sersale Ore 21.00 Laboratorio “Musica Oggi e Domani” – SENTENTIAE SONANTES” – ENSEMBLE VOCALE E STRUMENTALE – Alessandra Rudakova direttore di coro, Maria Cristina Imbrogno soprano, Francesco Gilio direttore. Musiche di V. Palermo, T. Greco, L. Maletta, S.Palmieri

TEATRO – Teatro Saccoman ore 21.30–ELEONORA BORDONARO “Cuttuni e lamé” Trame streuse di una cantastorie

JAZZ – Slargo Pianolungo ore 22.00 GIORGIO CONTE QUARTET – Alberto Parone batteria e basso vocale, Alessandro Nidi pianoforte, Bati Bertolio fisarmonica e vibrandoneon

ARTISTI DI STRADA – S.P 113 ore 21.30 Carboni al dente a seguire giocoliera itinerante

SPETTACOLO DI BURATTINI – Piazzetta Chiocciola ore 20.00 e ore 22.00 “Pulcinella e lo stipo misterioso”

SPIRALSOUND- Ore 23.30 Piazza Grande Rocks “n” Dolls